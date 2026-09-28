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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض بالبحيرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 سبتمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى من إحدى المستشفيات بإستقبالها القائم على النشر (كهربائى "مصاب بجروح قطعية بالجسم" – مقيم بدائرة المركز) ، وبسؤاله أقر بتضرره من عامل لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها لخلافات بينهما حول الجيرة.

وتم  ضبط المشكو فى حقه (مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى بإلقائها بأحد المصارف المائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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