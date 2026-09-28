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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية: نفذنا 351 عملية دقيقة ضد الحوثيين وتحييد 761 عنصراً خلال 24 ساعة

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي
خاطر عبادة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 351 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات والمحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.

عمليات في 10 جبهات بقدرات حديثة

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، إن القوات استخدمت قدرات متنوعة وحديثة في عملياتها التي شملت جبهات الساحل، وحرض، والطوال، وكتاف والبقع، ومحور علب، والجوف، ومأرب، ولحج، وتعز، والبيضاء.

تدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة

وأوضح أن العمليات أسفرت، وفق التقديرات الميدانية، عن تحييد 761 عنصراً من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عدد من مراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومدفعية الميدان، وتدمير وإعطاب العديد من الأطقم والعربات والآليات العسكرية التابعة لها.

الحوثيون يحولون المدارس لمخازن سلاح

واتهم الناطق الرسمي المليشيا الحوثية بمواصلة نهج استخدام المواطنين الأبرياء كدروع بشرية، عبر تحويل المدارس إلى مراكز عسكرية، ومنها مدرستا أبو أيوب الأنصاري وحذيفة بن اليمان في تعز، حيث حولتهما إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة ومستودعات تموين متقدمة.

وأضاف أن المليشيا لم تكتفِ بنزع الصفة المدنية عن تلك المنشآت، بل أرغمت الأهالي على إرسال أبنائهم للدراسة أثناء تواجد عناصرها داخلها، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

استمرار الرصد والاستهداف وفق القانون الدولي

وأكد العقيد النزيلي أن القوات المسلحة مستمرة في رصد واستهداف تعزيزات ومصادر تهديد العدو، وستواصل عملياتها ضد الأهداف العسكرية المشروعة وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وضمن مسؤوليتها القانونية في حماية المواطنين ومقدراتهم واستعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

ودعا المغرر بهم في صفوف المليشيا الحوثية إلى النجاة بأنفسهم في أسرع وقت ممكن ما داموا قادرين على ذلك.

الجيش اليمني القوات المسلحة اليمنية الحوثيين اليمن

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