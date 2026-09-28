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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صالح عبد النبي بعد تحرك الشرطة للبحث عن مفاتيح سيارته: بشكر مصر اللي حضنتني من 13 سنة

صالح عبد النبي
صالح عبد النبي
هاني حسين

وجه الفنان اللبناني صالح عبد النبي، الشكر إلى وزارة الداخلية المصرية على مساعدة في إيجاد مفاتيح سياراته الضائعة .

وقال صالح عبد النبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" كنت بتغدى في مكان في الإسكندرية و خلصنا خرجت عند السيارة وبدور على مفاتيح السيارة مش لاقيه ".

وأضاف صالح عبد النبي :" طلبت تفريغ الكاميرات  مكنتش مصدق إن شرطة النجدة ستتحرك للبحث عن مفتاح سياراتي الضائع".

وتابع صالح عبد النبي:" ابن صاحبي اللي كان معانا حط مفاتيح السيارة في علبة المناديل المتواجدة على الترابيزة في المطعم".

وأكمل صالح عبد النبي :"  بشكر مصر اللي حضنتني منذ أكثر من 13 سنة والشرطة المصرية تحركت سريعا من أجل مساعدتي على إيجاد مفاتيح سياراتي
 

صالح صالح عبد النبي اخبار التوك شو الإسكندرية سياراة

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