صالح عبد النبي بعد تحرك الشرطة للبحث عن مفاتيح سيارته: بشكر مصر اللي حضنتني من 13 سنة

وجه الفنان اللبناني صالح عبد النبي، الشكر إلى وزارة الداخلية المصرية على مساعدة في إيجاد مفاتيح سياراته الضائعة .

وقال صالح عبد النبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" كنت بتغدى في مكان في الإسكندرية و خلصنا خرجت عند السيارة وبدور على مفاتيح السيارة مش لاقيه ".

وأضاف صالح عبد النبي :" طلبت تفريغ الكاميرات مكنتش مصدق إن شرطة النجدة ستتحرك للبحث عن مفتاح سياراتي الضائع".

وتابع صالح عبد النبي:" ابن صاحبي اللي كان معانا حط مفاتيح السيارة في علبة المناديل المتواجدة على الترابيزة في المطعم".

وأكمل صالح عبد النبي :" بشكر مصر اللي حضنتني منذ أكثر من 13 سنة والشرطة المصرية تحركت سريعا من أجل مساعدتي على إيجاد مفاتيح سياراتي

