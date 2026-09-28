وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي، بهدف إكسابهم المهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة فايد، أن الوزارة تعمل أيضًا على تسليم الطلاب أجهزة «التابلت»، وإتاحة الاستفادة من المنصة اليابانية، بما يدعم العملية التعليمية ويوفر أدوات تكنولوجية حديثة للطلاب.

وأضاف أن الوزارة تعتزم خلال العام الدراسي المقبل إدخال مادة الثقافة المالية لطلاب التعليم الفني، لتعريفهم بالمفاهيم المالية والشركات الناشئة والبورصة، وتأهيلهم بصورة أفضل لمتطلبات الاقتصاد الحديث.