الاتحاد الأوروبي يدرس الانضمام للتحالف البحري بقيادة السعودية

رجحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس احتمالية انضمام الاتحاد بصفة مراقب إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية.

دعوة لتعزيز مهمة أسبيدس



ودعت كالاس إلى دعم مهمة أسبيدس الأوروبية بقطع بحرية إضافية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عدد السفن التي تطلب الحماية في تزايد مستمر، مؤكدة أن الحاجة لدعم المهمة أصبحت أكبر من أي وقت مضى.



وكانت كالاس قد حذرت في وقت سابق من تداعيات سيطرة الحوثيين على أجزاء من سواحل اليمن، معتبرة أن هذا التمدد يخدم استراتيجية إيران في المنطقة.



كما دعت أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى خفض التصعيد ووقف ما وصفتها بـ"الهجمات الإيرانية العشوائية ضد دول المنطقة"، بالتوازي مع احترام حرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، اللذين يكتسبان أهمية استراتيجية للتجارة وإمدادات الطاقة في ظل توترات أمنية متصاعدة.

مشاركة 41 دولة في اجتماع جدة

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية انتقال التحالف البحري الدفاعي من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية الأولية.

جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الرابع في جدة بمشاركة ممثلين عن 41 دولة، بينها مصر والولايات المتحدة وممثلون للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان إنها تعمل حالياً على دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية.

وشهد الاجتماع توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك ليصل عدد الدول المرتبطة بالتحالف إلى 28 دولة، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة وقدرات متنوعة.