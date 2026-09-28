شوية هدوء بقى| أمير هشام يشيد بتصريحات حسام حسن: كان مهم تدارك الموقف

أشاد الإعلامي أمير هشام بالتصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بشأن الثنائي محمد الشناوي ومحمد صلاح، قبل مواجهة جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تصريحات جيدة وموفقة من الكابتن حسام حسن عن الشناوي ومحمد صلاح النهاردة، كان مهم أوي تدارك الموقف اللي حصل واللي تسبب فيه الكابتن حسام نفسه سواء كان يقصد أو لأ».

وأضاف: «توضيحه بالشكل ده وعدم المكابرة كان مطلوب وضروري جدًا بصراحة».

واختتم أمير هشام منشوره،: «شوية هدوء بقى، وكالعادة كل الدعم والتمنيات بالتوفيق لمنتخبنا وللجهاز الفني في مباراة بكره يا رب إن شاء الله ».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة من عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2027.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.