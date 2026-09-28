سيف زاهر: من حق الجماهير انتقاد حسام حسن وقرار المدير الفني يجب احترامه

أكد الإعلامي سيف زاهر أن قرار استبدال محمد صلاح خلال مباريات منتخب مصر يعود إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشددا على أن الجماهير من حقها انتقاد أي مدرب حال إجراء تغيير تراه غير مناسب.

وقال سيف زاهر، خلال حديثه عبر برنامج «ملعب أون»: «والله العظيم لو أنا مدرب منتخب مصر مش هخرج محمد صلاح من أرض الملعب، ولكن مش قراري ولا قرار الجمهور، ده قرار حسام حسن، مش إحنا أصحاب القرار».

وأضاف: «وزيكو مثال في كأس العالم، وهيثم حسن مثال إن حسام كان عنده حق، ومن حق الجماهير انتقاد أي مدرب عمل تغيير غلط».

وتطرق سيف زاهر إلى أداء منتخب مصر أمام أنجولا، مؤكدًا أن مشاهدة المباراة مرة أخرى بهدوء تكشف أهمية مروان عطية ودوره داخل وسط الملعب.

وقال: «اللي هيتفرج على مباراة مصر وأنجولا تاني بهدوء هيفهم ليه مروان عطية أهم لاعب وسط في مصر حاليًا، وغيابه صعب تعويضه، لأن مفيش لاعب بيعمل نفس أدواره، وعشان كده مكنتش ببالغ وأنا بقول إنه كان أهم لاعب في منتخب مصر في كأس العالم».

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا دون أهداف مع نظيره الأنجولي، في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، غدًا الثلاثاء 29 سبتمبر، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورت» مباراة مصر وجنوب السودان على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

1. مالاوي – 3 نقاط

2. مصر – نقطة واحدة

3. أنجولا – نقطة واحدة

4. جنوب السودان – دون نقاط