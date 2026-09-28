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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلق أردني ردا على تصريحات حسام حسن: الدوري المصري قوي وعودة الفاخوري تطور مع بيراميدز

المعلق الأردني على الحنيطي
المعلق الأردني على الحنيطي
يسري غازي

علق علي الحنيطي المعلق الرياضي الأردني على إنتقادات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني حول الدوري المصري قبل مباراة أنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

 أكد الحنيطي أن الأندية لا تقدم كرة قدم قوية وبالتالي لا تفرز اللاعبين بالصورة المطلوبة وهو ما يضع حمل تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا على جهاز منتخب مصر.

وخلال تعليقه على مباراة الأردن وسوريا الودية أشاد المعلق الرياضي بالقوة الكبيرة للدوري المصري، واصفا إياه بأنه واحد من أهم الدوريات العربية.

وضرب الحنيطي مثلا بمدى التطور الكبير الذي اكتسبه الدولي الأردني عودة فاخوري من خلال لعبه مع نادي بيراميدز.

أوضح المعلق أن الأردني عودة الفاخوري نجم بيراميدز تطور بشدة بعد خطوة انتقاله من الدوري المحلي بالأردن للعب في الدوري المصري رفقة بيراميدز بطل أفريقيا.

وشدد المعلق الأردني على أن هناك شكل آخر من المنافسة والقوة ومع وجود ناديين مثل الأهلي والزمالك في المنافسة تكون الخبرات المكتسبة أكبر بكثير وهو ما ظهر على أداء فاخوري مع منتخب الأردن وتطوره بدنيا وفنيا.

ولفت الحنيطي إلى أن عودة الفاخوري يلعب في دوري قوي ومع أحد أكبر أندية أفريقيا نادي بيراميدز وينافس عمالقة الكرة العربية والأفريقية.

واختتم المعلق الأردني حديثه قائلا : انتقال عودة الفاخوري إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز والمشاركة في الدوري المصري كانت خطوة موفقة للغاية وأضافت الكثير للاعب.

حسام حسن عودة الفاخوري المعلق الرياضي على الحنيطي الدورى المصري الدوري المصري بيراميدز

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