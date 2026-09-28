رئيس وكالة الفضاء المصرية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مالي لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026،وفد رفيع المستوى من جمهورية مالي على رأسه الحمدو آغ إيليان وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة بجمهورية مالي، ومعه سامبا الحمدو بابي السفير المالي لدى جمهورية مصر العربية، بمقر وكالة الفضاء المصرية، وذلك في إطار حرص جمهورية مالي على تعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع جمهورية مصر العربية في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وشهدت الزيارة جولة تفقدية داخل عدد من معامل الوكالة، اطّلع خلالها الوفد المالي على ما تمتلكه وكالة الفضاء المصرية من معامل وإمكانات تكنولوجية متطورة، والتعرف على قدراتها في مجالات تصميم وتطوير واختبار الأقمار الصناعية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.

كما استعرضت الجولة جانبًا من البنية التحتية والإمكانات الفنية التي تمتلكها الوكالة، بما يعكس ما وصلت إليه مصر من قدرات متقدمة في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مصر وجمهورية مالي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.