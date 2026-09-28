الهلال الأحمر يدعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

يشارك الهلال الأحمر المصري في دعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي تطلقها وزارة الصحة والسكان خلال شهر أكتوبر 2026، من خلال جهود التوعية الصحية والحشد المجتمعي، ودعم وصول فرق التطعيم إلى الفئات المستهدفة، بما يسهم في الحفاظ على خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية وتعزيز صحة الأطفال.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، ويقدم التطعيم مجانا، حيث يعمل الهلال الأحمر المصري على دعم جهود وزارة الصحة والسكان من خلال فريق التوعية الصحية والمتطوعين، وتنفيذ أنشطة التوعية الميدانية وطرق الأبواب من خلال الرائدات الصحيات، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية بفروع ومقرات الهلال الأحمر المصري بالمحافظات.

كما ينسق الهلال الأحمر المصري مع وزارة الصحة والسكان لتوفير فرق التطعيم داخل فروعه بالمحافظات، ودعم وصولها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما يسهم في تيسير حصول الأطفال المستهدفين على التطعيم.

ويشارك الهلال الأحمر المصري في تصحيح المعلومات المغلوطة المتعلقة بالتطعيم، وتشجيع الأسر على تطعيم أطفالهم، بما يدعم جهود الحملة في تحقيق أهدافها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر المصري في إطار دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات، وحرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية وحماية صحة الأطفال والمجتمع.