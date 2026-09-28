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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: تصريحات حسام حسن عن صلاح والشناوي أشعلت الأزمة

حسام حسن
حسام حسن
ميرنا محمود

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن نتيجة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا وتصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، أسهمت بشكل كبير في زيادة حدة الأزمة خلال الفترة الأخيرة.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "نتيجة مباراة أنجولا لها عامل كبير في تأزم الموقف، بجانب تصريحات حسام حسن، كما أن التغييرات لم تكن موفقة، خاصة تغيير محمد صلاح، ولم يتم التفكير في الأمر من أكثر من جانب، لأن صلاح لاعب مؤثر في الملعب والمنافسين، وكان للتغيير أثر غير جيد".

وأضاف: "تصريحات حسام حسن بأن تغيير محمد صلاح كان فنيًا لم تكن موفقة، ولم يختر حسام الكلمات المناسبة التي تعبر عن قيمة محمد صلاح".

وتابع: "اختيار حسام حسن للمفردات في الحديث عن محمد الشناوي لم يكن موفقًا، وتسبب في حالة من الغضب داخل المعسكر قبل مباراة أنجولا، كما خلق حالة من الاستياء لدى الجماهير".

وأوضح: "مباراة جنوب السودان أصبحت صعبة ومتأزمة، وأي نتيجة غير الفوز ستصعب من موقف منتخب مصر في المجموعة".

ووجه خالد جاد الله رسالة إلى حسام حسن، قائلًا: "أتمنى أن يفكر حسام حسن قبل الحديث في أي مؤتمر صحفي، ونحن نحبه ونخاف عليه".

وأضاف: "من الطبيعي أن يدافع الأهلي عن محمد الشناوي، وهذا من الذكاء، لأنه قائد الفريق، وحسام حسن أخطأ في تصريحاته، وهناك موضوعات لم يكن من المناسب التطرق إليها أو الحديث عن أسبابها بهذه الطريقة".

واختتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "الوضع الحالي يحتاج إلى أن تهدأ الأمور، ولا نريد أن نكبر الموضوع، خاصة أن المنتخب مرتبط بمباريات مهمة، وأرى أن الصمت هو الحل من جانب حسام حسن في الوقت الحالي".

خالد جاد الله الأهلي منتخب مصر أمام أنجولا حسام حسن

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