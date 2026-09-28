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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وئام رضوان تحتفل بزفافها من شاب أجنبي

وئام رضوان عروسًا.. نجمة «ذا فويس» تحتفل بزفافها من شاب أجنبي
وئام رضوان عروسًا.. نجمة «ذا فويس» تحتفل بزفافها من شاب أجنبي
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة المغربية وئام رضوان، إحدى خريجات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس»، بزفافها، وسط أجواء عائلية مميزة وبحضور عدد من أصدقائها والمقربين منها، لتشارك جمهورها جانبًا من تفاصيل هذه المناسبة السعيدة.

وحرصت وئام رضوان على توثيق احتفالها بزفافها من شاب أجنبي يدعى ويليام، من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث ظهرت أجواء عقد القران وحفل الزفاف، وسط حالة من البهجة والاحتفال.

وئام رضوان تعلن زواجها برسالة مؤثرة

وعبرت الفنانة المغربية عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، ووجهت رسالة عبر حسابها على «إنستجرام»، استعانت خلالها بآية من القرآن الكريم، داعية الله أن يبارك لها في حياتها الزوجية الجديدة ويحفظها وزوجها من الحسد.

وكتبت وئام رضوان في رسالتها: «الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللهم بارك لنا وبارك علينا، واحفظنا من كل عينٍ وحسد، وأدم بيننا المودة والرحمة».

ولاقت الصور ومقاطع الفيديو التي شاركتها الفنانة المغربية تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها بمناسبة زفافها، متمنين لها ولزوجها حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والاستقرار.

كما شارك عدد من أصدقائها في الوسط الفني فرحتها، ووجهوا إليها رسائل التهنئة والتبريكات بمناسبة دخولها القفص الذهبي، في الوقت الذي تفاعل فيه جمهورها مع أحدث منشوراتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وئام رضوان.. من «ذا فويس» إلى عالم الغناء

وكانت وئام رضوان قد عرفت طريقها إلى الشهرة من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس»، الذي منحها فرصة للظهور أمام قطاع واسع من الجمهور العربي، لتواصل بعدها نشاطها الفني في مجال الغناء.

وبعد تجربتها في البرنامج، طرحت الفنانة المغربية عددًا من الأعمال الفنية، واستمرت في العمل على مشوارها الغنائي، بالتزامن مع اهتمامها بمجال التعليم.

وتعمل وئام رضوان أيضًا في مجال تدريس اللغة الإنجليزية، إلى جانب نشاطها الفني، لتجمع بين مسيرتها المهنية في التعليم وشغفها بالغناء.

ومع إعلان زواجها، تصدرت وئام رضوان اهتمام متابعيها الذين حرصوا على الاحتفال معها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، متمنين لها التوفيق والسعادة في حياتها الزوجية، ومواصلة نجاحها في مشوارها الفني والمهني.

وئام رضوان اخبار الفن نجوم الفن

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