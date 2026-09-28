أمير صلاح الدين يلتقي منى زكي برفقة أسرته: رب صدفة خير من ألف ميعاد

التقى الفنان أمير صلاح الدين بالفنانة منى زكي خلال تواجده برفقة أسرته، ليحرص على توثيق هذه اللحظة بصورة جمعته بها، قبل أن يشاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وعبر أمير صلاح الدين عن سعادته بهذا اللقاء، وعلق على الصورة التي نشرها قائلًا: «الأسرة المنعشة مع النجمة الكبيرة منى زكي.. رب صدفة خير من ألف ميعاد»، لتلقى الصورة تفاعلًا من متابعيه، الذين عبروا عن إعجابهم باللقاء العفوي الذي جمعه بأسرته مع منى زكي.

ويحرص أمير صلاح الدين خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهوره جانبًا من حياته العائلية، إلى جانب نشاطه الفني، خاصة مشروعه الغنائي الذي يجمعه بأفراد أسرته، ويقدمه من خلال فريق يحمل اسم «أرض و5 نجوم».

وفي سياق آخر، انتهى أمير صلاح الدين من تصوير أحدث أعماله الغنائية، وهي أغنية «نبتة»، التي يقدمها ضمن مشروعه الفني العائلي، بمشاركة زوجته ليالي نافع وأبنائه ريحانة وزين ولين.

وتعد «نبتة» أحدث أغنيات فريق «أرض و5 نجوم»، وثالث عمل غنائي ضمن المشروع الذي يسعى أمير صلاح الدين من خلاله إلى تقديم محتوى غنائي مختلف، يعتمد بصورة أساسية على مشاركة أفراد أسرته، ويقدم أفكارًا ذات طابع عائلي.

وتحمل الأغنية توقيع عدد من صناع الموسيقى، حيث جاءت الكلمات للشاعر إسلام بجول، بينما وضع أمير صلاح الدين فكرة وألحان العمل، وتولى أحمد حمدي رؤوف مهمة التوزيع الموسيقي.

ويشارك في غناء «نبتة» أمير صلاح الدين إلى جانب زوجته ليالي نافع وأبنائه ريحانة وزين ولين، ليواصل الفريق من خلال العمل تجربته الغنائية التي تجمع بين أفراد الأسرة في مشروع فني واحد.

وعلى مستوى الصورة، تولى عمر التوني مهمة مدير التصوير، بينما أخرج الأغنية عمر جبر، في تعاون يهدف إلى تقديم الأغنية في قالب بصري يتناسب مع طبيعة المشروع وفكرته العائلية.

ويأتي إطلاق «نبتة» استكمالًا للتجربة التي بدأها أمير صلاح الدين مع أسرته من خلال «أرض و5 نجوم»، والتي تقوم فكرتها على تقديم أعمال غنائية بمشاركة أفراد العائلة، مع الاعتماد على أفكار مختلفة تجمع بين الموسيقى والأجواء الأسرية.

وبين ظهوره في المناسبات واللقاءات الفنية، ومشاركته في مشروعات غنائية تجمعه بأسرته، يواصل أمير صلاح الدين نشاطه الفني، بالتزامن مع ترقب الجمهور لطرح أغنية «نبتة» والتعرف على تفاصيل التجربة الجديدة لفريق «أرض و5 نجوم».