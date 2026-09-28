حازم إمام يدافع عن لاعب منتخب مصر: ضحية تكتيك حسام حسن

دافع حازم إمام، نجم الكرة المصرية السابق، عن محمود صابر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، وذلك بعد استبداله، في الشوط الأول من مباراة أنجولا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال حازم إمام، في تصريحات ببرنامج "من القاهرة": "محمود صابر، لاعب مميز ولكن مش لاعب خط وسط 6 يقطع الكورة، هو ممكن يلعب جنب الديفندر، لأنه بيروح على الجون وبيسدد كتير وعايز يلعب على الجون على طول".

وأضاف: "محمود صابر، لاعب رقم 8 كويس، وهو خرج من مباراة أنجولا، لأنه ضحية التكتيك اللي بدأنا بيه المباراة، لذلك قرر حسام حسن، بتغيير طريقة اللعب واللعب بخطة 4 - 3 - 3، واللعب بجناح ".

وختم: "محمود صابر، لم يظهر حتى الأن بالمستوى المنتظر منه مع منتخب مصر حتى الأن".