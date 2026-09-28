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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا

روسيا
روسيا
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تنفيذ سلسلة ضربات جوية وصاروخية دقيقة استهدفت مراكز بيانات واتصالات استراتيجية تابعة لشركتي "كييفستار" و"أوميجا تيليكوم" داخل العاصمة كييف، مؤكدة أن هذه المنشآت تقدم دعماً فنياً وخدمات مباشرة للجيش الأوكراني.

 و أسفرت الهجمات عن تعطيل خطوط الإنترنت وشبكات الاتصال العسكرية في البلاد.

ونشرت الدفاع الروسية صوراً لطائرات مسيرة هجومية استهدفت البنية التحتية الرقمية، مشددة على أن العمليات ركزت على تحييد المنظومات اللوجستية والتقنية التي يعتمد عليها نظام كييف في توجيه عملياته الميدانية وإدارة حربه الإلكترونية.

في المقابل، اعترف مسؤولون في نظام كييف، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، بحجم الخسائر والأضرار الكبيرة الناتجة عن الضربات الروسية المكثفة التي طالت 16 موقعاً ومنشأة إنتاجية ومستودعات عسكرية في ضواحي كييف ومناطق زابوريجيا وأوديسا وسومي.

وأقر زيلينسكي بشدة الضربات الجوية الروسية خلال الأيام الماضية، كاشفاً عن استخدام موسكو لأكثر من 2200 طائرة مسيرة وقرابة 1650 قنبلة موجهة وعشرات الصواريخ الباليستية، في وقت يتخبط فيه النظام الأوكراني أمام استمرار تدمير قدراته الفنية والعسكرية مع اقتراب فصل الشتاء. 

وزارة الدفاع الروسية روسيا وزارة الدفاع الروسي كييف خطوط الإنترنت الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زابوريجيا وأوديسا وسومي

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