ارتفاع أسعار النفط الدولية بسبب تعنت ترامب في التفاوض مع إيران

ارتفعت أسعار النفط الآسيوية خلال تداولات الاثنين بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح السلام الإيراني الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 1.69% لتصل إلى 94.10 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت القياسي الدولي بنسبة 2.65% ليصل إلى 106.96 دولارًا للبرميل.



ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن ترامب رفض عرض إيران المشروط بإعادة فتح مضيق هرمز، وأبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف الضربات الأمريكية على البلاد بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

أكد ترامب لاحقاً للصحفيين أنه رفض أحدث اقتراح من طهران: ”لقد قدموا اقتراحاً لكنني رفضته”.

وفي سياق منفصل، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم السبت إنه اعترض مقذوفات أطلقها المتمردون الحوثيون.

عرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن في غضون سبعة أيام، إذا وافقت إدارة ترامب على شروط طهران.

وقال عراقجي للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”إذا تم استيفاء شروط معينة، فسيتم فتح مضيق هرمز في نهاية سبعة أيام، وسيتم استئناف المحادثات”.

وتشمل هذه الشروط إنهاء ما تصفه طهران بأنه ”أعمال عدوانية” أمريكية، ورفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

قال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع أن ينتهي الصراع، الذي بدأ بغارات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي، مع انخفاض أسعار النفط لاحقاً.