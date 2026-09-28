السعودية تدين التفجير الإرهابي في إسماعيل خان بباكستان

أدانت السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة ديرة إسماعيل خان الباكستانية، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص.

وأعربت المملكة في بيان لوزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافة، ووقوفها مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية وجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرةً عن صادق تعازيها لأسر المتوفين ولباكستان حكومةً وشعبًا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ولقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في ديرا إسماعيل خان، شمال غرب باكستان، أمس الأول السبت.

وذكرت صحيفة "دون" المحلية أن الحادث وقع عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود بين ولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وقالت خدمة الإنقاذ 1122 إن القتلى شملوا ثمانية رجال وامرأتين وطفلاً، مضيفة أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها في الموقع وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.