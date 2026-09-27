رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية

بحث خليل الرحمن، رئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أحدث التطورات في المنطقة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الرحمن، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه عقد «اجتماعًا جيدًا» مع الأمير فيصل بن فرحان، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية الأخيرة، مع التشديد على أهمية الحوار وخفض التصعيد والوساطة والدبلوماسية.

وتأتي المباحثات في ظل استمرار التوترات والأزمات الأمنية في المنطقة، فيما تؤكد السعودية في خطابها أمام الجمعية العامة أهمية دعم جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار والدبلوماسية.