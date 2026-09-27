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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ6 ملايين دولار

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
أ ش أ

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تقديم المملكة دعمًا ماليًا بقيمة ستة ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم "الأحد"، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

ويتوزع الدعم المالي المقدم من المملكة للمركز على أربع سنوات اعتبارًا من العام المالي 2027، والذي يعكس إيمان المملكة بأهمية وجود مركز أممي يقدم برامج بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب.

ويأتي دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب انطلاقًا من دورها المحوري في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيًا كان مرتكبوه، وإدراكًا منها لأهمية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودوره البناء والفعال في بناء القدرات للدول وتوحيد الجهود العالمية في هذا المجال.

كما يأتي الدعم في إطار استمرار التعاون المثمر بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث ساهمت المملكة ابتداءً في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 110 ملايين دولار، إضافة إلى المساهمة مؤخرًا بتمويل مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بـ300 ألف دولار.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مكافحة الإرهاب

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