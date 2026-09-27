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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي الوثب العالي

البطل القطري معتز برشم
البطل القطري معتز برشم
حسام الحارتي

يغيب البطل القطري والأولمبي والعالمي معتز برشم عن نهائي مسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي- ناغويا 2026 بسبب الإصابة.
 

وكانت الأنظار شاخصة إلى مشاركة النجم والبطل برشم نظراً إلى التوقعات المعقودة عليه لمواصلة إنجازاته في الـ "آسياد" وإضافة ميدالية جديدة إلى سجله الحافل.

ويمتلك البطل برشم سجلاً حافلاً بالتتويجات في الأسياد بعد أن تحصل على 3 ميداليات ذهبية في الألعاب الآسيوية في كل من غوانغزو (الصين) في عام 2010، وانشون 2014 (كوريا الجنوبية)، وقد غاب عن النسخة الماضية بجاكرتا عام 2018 بسبب الإصابة، ثم عاد محققاً الميدالية الذهبية في هانغتشو (الصين) في عام 2022.

البطل القطري الأولمبي معتز برشم دورة الألعاب الآسيوية

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