الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي الوثب العالي

يغيب البطل القطري والأولمبي والعالمي معتز برشم عن نهائي مسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي- ناغويا 2026 بسبب الإصابة.



وكانت الأنظار شاخصة إلى مشاركة النجم والبطل برشم نظراً إلى التوقعات المعقودة عليه لمواصلة إنجازاته في الـ "آسياد" وإضافة ميدالية جديدة إلى سجله الحافل.

ويمتلك البطل برشم سجلاً حافلاً بالتتويجات في الأسياد بعد أن تحصل على 3 ميداليات ذهبية في الألعاب الآسيوية في كل من غوانغزو (الصين) في عام 2010، وانشون 2014 (كوريا الجنوبية)، وقد غاب عن النسخة الماضية بجاكرتا عام 2018 بسبب الإصابة، ثم عاد محققاً الميدالية الذهبية في هانغتشو (الصين) في عام 2022.