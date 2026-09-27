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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: حماس حذرت الشاباك قبل هجوم 7 أكتوبر

وزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف جالانت
وزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف جالانت
فرناس حفظي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، أن حركة حماس أرسلت- قبل هجوم 7 أكتوبر 2023- رسالة، عبر قناة تابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، تضمنت تحذيرًا بشأن تحرك زعيم الحركة آنذاك يحيى السنوار، قائلًا إنه سيقوم بـ«هزّ السجون».

وأوضح جالانت، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الرسالة وصلت إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبل هجوم 7 أكتوبر، إلا أن المؤسسة الأمنية فسّرت في ذلك الوقت مضمونها على أنه مرتبط بملف اختطاف الباحثة إليزابيث تسوركوف، ولم تُدرك أنها قد تكون مؤشرًا على هجوم واسع النطاق.

وقال جالانت إنه لم يكن على علم، أثناء توليه منصب وزير الدفاع، ببعض التحذيرات التي يُقال إنها وصلت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قادة دول أخرى قبل الهجوم، مؤكدًا أنه علم بتلك التقارير لاحقًا من وسائل الإعلام.

وأضاف أنه إذا صحت هذه التقارير، فإن أي تحذير من زعيم دولة أجنبية بشأن تهديد أمني كان ينبغي التعامل معه باعتباره «أصلًا أمنيًا» وليس ورقة سياسية.

وفي سياق آخر، اتهم جالانت نتنياهو بإبعاده، إلى جانب مسؤولين أمنيين كبار، عن محادثات حساسة مع مسؤولين أمريكيين خلال الحرب في غزة، ولا سيما تلك المتعلقة بملف الرهائن واحتياجات الجيش الإسرائيلي من الذخائر.

وأشار إلى أنه اكتشف في أكثر من مناسبة مضمون محادثات مهمة بين نتنياهو ومسؤولين أمريكيين بعد أن اتصل به مسؤولون من واشنطن للتحقق مما قيل خلال تلك اللقاءات.

وتأتي تصريحات جالانت في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المعلومات والتحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، ومدى اطلاع القيادة السياسية والأمنية عليها وكيفية التعامل معها.

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت حركة حماس هجوم 7 أكتوبر 2023 الشاباك

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