عميل للموساد.. عاصفة غضب ضد لاعب أيرلندي بسبب موقفه من إسرائيل

أفادت وسائل إعلام أيرلندية بأن فين أزاز، لاعب وسط ساوثهامبتون والمنتخب الأيرلندي، أصبح محور جدل واسع داخل معسكر المنتخب، على خلفية مواقفه خلال النقاشات المتعلقة بمشاركة الفريق في المباراة أمام إسرائيل.

وبحسب صحيفة «آيريش إندبندنت»، ألقى أزاز خطابًا أمام زملائه خلال اجتماع عُقد في بريشتينا، عقب مباراة المنتخب أمام كوسوفو، ثم تحدث مجددًا في اجتماع آخر بمدينة ديبريسين، حيث عرض وجهة النظر الإسرائيلية خلال النقاش الدائر بشأن المباراة.

وأشارت التقارير إلى أن عددًا من لاعبي المنتخب كانوا مترددين بشأن المشاركة، فيما لا يزال من غير الواضح مدى تأثير مداخلة أزاز في القرار النهائي للمنتخب.

وأثار موقف اللاعب ردود فعل حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لانتقادات وإهانات من بعض مشجعي المنتخب، ووصفه بعضهم بعبارات مسيئة، و أنه عميل للموساد، بينما دعا آخرون إلى عدم تمثيله للمنتخب الأيرلندي مجددًا.

وذكرت وسائل إعلام أيرلندية أن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم يخشى أن يقرر أزاز إنهاء مسيرته الدولية عقب فترة التوقف الحالية، في ظل تصاعد الجدل حول موقفه، إلا أن التقارير أكدت أن هذا الأمر ليس تصريحًا صادرًا عن اللاعب نفسه، وإنما تقييم من جانب الاتحاد بشأن تداعيات الأزمة.

ويحظى أزاز بخلفية عائلية مرتبطة بإسرائيل، إذ تنحدر والدته وأجداده من هناك، بينما لا تزال بعض أفراد عائلته يقيمون في إسرائيل، ما جعل مشاركته في النقاشات المتعلقة بالمباراة أكثر حساسية في ظل الجدل السياسي والرياضي المحيط بالمواجهة.