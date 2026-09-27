فايا يونان تروي أصعب لحظات إصابتها بسرطان الجلد: «ما لحقتش أقول لأهلي»

كشفت الفنانة السورية فايا يونان عن تعرضها للإصابة بسرطان الجلد، موضحة أنها اكتشفت المرض بعد ملاحظتها شامة على ظهرها خلال الصيف الماضي، قبل أن تخضع لعملية جراحية لاستئصالها.

وشاركت فايا يونان متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام» مقطع فيديو تحدثت خلاله عن تفاصيل تجربتها، قائلة إنها لاحظت وجود «شامة أو حسنة» على ظهرها لأول مرة خلال الصيف الماضي، وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها بضرورة إزالتها فورًا.

وأوضحت فايا أن نتائج التحاليل كشفت أن الشامة كانت سرطانًا في الجلد، لتخضع بعد ذلك لعملية جراحية كبيرة وسريعة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى من إخبار أفراد عائلتها بالأمر قبل إجراء العملية.

وأضافت: «اكتشفت إن باقي الجلد سليم، الحمد لله»، مؤكدة أن اكتشاف الإصابة والتعامل معها بشكل سريع ساعد في الاطمئنان على سلامة باقي الجلد، وفقًا لما ذكرته في الفيديو.

وتحدثت فايا يونان عن السبب الذي ربطته بإصابتها، موضحة أن الأمر كان بسبب استخدام «السولاريوم» لتسمير البشرة، لافتة إلى أنها قررت منذ ذلك الوقت عدم التعرض للشمس أو استخدام وسائل تسمير البشرة.

واختتمت رسالتها التوعوية قائلة: «لو الجمال إننا نحرق جلدنا، يبقى في شيء غلط».