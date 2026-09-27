900 ألف طن فائض من الأرز.. حقيقة احتياجات السوق وموقف الإنتاج الجديد

يشهد سوق الأرز في مصر توافرًا ملحوظًا في المعروض، بالتزامن مع بدء ظهور الإنتاج الجديد من الأرز الشعير، بينما لا تزال كميات من محصول الموسم السابق متاحة في الأسواق.

حجم الإنتاج المحلي

ويعكس حجم الإنتاج المحلي قدرة السوق على تغطية احتياجات الاستهلاك، مع وجود كميات فائضة يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، حجم الإنتاج السنوي من الأرز الشعير والأرز الأبيض، مقارنة بمعدلات الاستهلاك المحلي، موضحًا أن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك يوفر فائضًا يقترب من مليون طن، بما يعزز استقرار المعروض ويضمن استمرار توافر الأرز للمستهلكين.

إنتاج مصر من الأرز يتجاوز حجم الاستهلاك

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مصر تنتج سنويًا ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن من الأرز الشعير، موضحًا أن هذه الكميات تنتج نحو 4.25 إلى 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض.

حجم الاستهلاك المحلي

وأضاف شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية أن حجم الاستهلاك المحلي من الأرز يبلغ نحو 3.6 مليون طن سنويًا.

فائض الأرز يصل إلى 900 ألف طن

وأوضح رئيس شعبة الأرز أن الفارق بين حجم الإنتاج ومعدلات الاستهلاك المحلي يؤدي إلى وجود فائض يقدر بنحو 900 ألف طن من الأرز الأبيض.

وأشار إلى أن هذا الفائض يكفي احتياجات السوق لمدة تصل إلى 3 أشهر إضافية فوق معدلات الاستهلاك السنوية، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات المواطنين ولا توجد مشكلة تتعلق بتوافر الأرز في الأسواق.

استمرار توافر الأرز القديم مع ظهور الإنتاج الجديد

ولفت شحاتة إلى أن الإنتاج الجديد من الأرز يبدأ في الظهور خلال النصف الثاني من شهر أغسطس، إلا أن السوق لا تزال تعتمد في جانب منها على الأرز القديم من محصول العام الماضي.

وأوضح أن عددًا من مضارب الأرز بدأ بالفعل العمل بالمحصول الجديد، بالتزامن مع استمرار توافر كميات من الأرز القديم في الأسواق.

فائض الإنتاج يدعم استقرار المعروض

وأكد رئيس شعبة الأرز أن استمرار وجود الأرز القديم بالتزامن مع بدء طرح الإنتاج الجديد يعكس حجم الفائض المتوافر في السوق، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يتجاوز حجم الاستهلاك.