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وزير خارجية إيران: مستعدون للتفاوض ومواجهة أي عدوان حتى لو أدى إلى حرب مدمرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: مستعدون للتفاوض ومواجهة أي عدوان حتى لو أدى إلى حرب مدمرة

عباس عراقجي
عباس عراقجي
أمنية رشاد الجلوي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للانخراط في المفاوضات، بالتوازي مع جاهزيتها للتصدي لأي عدوان يستهدفها، مشددًا على أن طهران لن تتردد في الدفاع عن نفسها حتى لو تطور الصراع إلى حرب مدمرة.

وأضاف عراقجي، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أن بلاده منفتحة على المسار الدبلوماسي ومستعدة للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكداً أن الاستعداد للحوار لا يعني التخلي عن الجاهزية العسكرية.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة، وسط تبادل التهديدات بشأن احتمال تجدد العمليات العسكرية.

وشدد عراقجي على أن إيران مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك الدخول في مواجهة عسكرية واسعة، إذا تعرضت لهجوم جديد، في رسالة تجمع بين التأكيد على إمكانية التفاوض والتحذير من تداعيات التصعيد.
 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي طهران واشنطن الحرب على إيران

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