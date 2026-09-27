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جيش الروبوتات.. أوكرانيا تستعد لإدخال مقاتلين آليين إلى ساحة الحرب مع روسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الروبوتات.. أوكرانيا تستعد لإدخال مقاتلين آليين إلى ساحة الحرب مع روسيا

جيش الروبوتات
جيش الروبوتات
فرناس حفظي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف إطلاق مبادرة جديدة في مجال تكنولوجيا الدفاع تحت اسم «جيش الروبوتات»، بهدف توسيع استخدام الأنظمة غير المأهولة في الحرب وتقليل الحاجة إلى تعريض الجنود للخطر في المهام القتالية.

وأوضح فيدوروف أن المبادرة ستعتمد على روبوتات شبيهة بالبشر تعمل إلى جانب الطائرات المسيّرة والمركبات الأرضية غير المأهولة وغيرها من الأنظمة العسكرية ذاتية التشغيل.


وقال خلال مراسم إطلاق المبادرة إن الروبوتات البشرية يمكن أن تتولى مهام بسيطة، مثل إعادة تعبئة مدفع رشاش، واستبدال البطاريات، وتركيب أجهزة الاستشعار، وهي مهام يمكن تدريب الآلات عليها وتنفيذها سريعًا بعد نشرها في ساحة المعركة.


ولا تقتصر المبادرة على المهام اللوجستية، إذ تتضمن خططًا لتطوير روبوتات قادرة على أداء أدوار قتالية مباشرة والاشتباك مع القوات المعادية، بما يقلل من الحاجة إلى إرسال جنود إلى المناطق الأكثر خطورة.


ونقلت وسائل إعلام أوكرانية، أن فيدوروف يستهدف تطوير روبوت بشري قادر على قتل جندي روسي خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاق البرنامج، في إطار مساعٍ لتسريع تطوير تقنيات الحرب ذاتية التشغيل.


وقال موقع المبادرة إن روسيا تعمل على نسخ التقنيات بسرعة وتحويلها إلى إنتاج واسع، معتبرًا أن زيادة عدد الجنود على خطوط المواجهة ليست الحل، وأن المستقبل يتجه نحو أنظمة مستقلة قادرة على القتال والاستطلاع والإخلاء وتأمين المواقع.


تأتي مبادرة «جيش الروبوتات» امتدادًا للتوسع الأوكراني الكبير في استخدام الأنظمة غير المأهولة خلال الحرب، خاصة الطائرات المسيّرة والمركبات الأرضية، التي أصبحت تؤدي مهام الاستطلاع والهجوم ونقل الإمدادات والإخلاء.


كانت أوكرانيا قد أطلقت عام 2023 مبادرة Brave1 لدعم الابتكار الدفاعي، وربط شركات التكنولوجيا والوحدات العسكرية بهدف تطوير واختبار أنظمة جديدة ونقلها إلى ساحة المعركة في وقت قصير.


وحسب بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية، جرى خلال عام 2026 اعتماد مئات الأنواع الجديدة من الطائرات المسيّرة، فيما توسع استخدام المركبات الأرضية غير المأهولة في عدد متزايد من الوحدات العسكرية.


وتعمل كييف على توسيع التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الدفاعية، ودعت شركات ناشئة وشركات متخصصة وحكومات من مختلف أنحاء العالم إلى اختبار منصاتها وتطويرها بالاستفادة من الخبرة التي تفرضها الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية.

وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف جيش الروبوتات روبوتات شبيهة بالبشر الطائرات المسيّرة

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