روسيا تتهم أوروبا ببذل كل ما في وسعها لإحباط احتمالات محادثات السلام بشأن أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، الدول الأوروبية ببذل "كل ما في وسعها لإحباط" فرص إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما اتهم لافروف الغرب بـ"ضخ" الأسلحة إلى أوكرانيا ومساعدة كييف على استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال: "يطمح الغرب إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لكن هذه التطلعات ستؤدي إلى جر دعاة الحرب إلى طريق مسدود استراتيجياً".

وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، قال لافروف إن روسيا مقتنعة بأن الوقت قد حان لحل "القضية الرئيسية" في المنطقة من خلال ضمان قيام دولة فلسطينية استناداً إلى "عدد لا يحصى" من قرارات الأمم المتحدة.

كما حث الولايات المتحدة على الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته، ووصف استخدام القوة لقتل المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي بأنه "غير مقبول".

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال لافروف إن موسكو تدعم مبادرة الصين لإنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.