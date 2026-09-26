جونشارينكو: أوكرانيا مستعدة لوقف الحرب فورًا وروسيا تريد استمرارها

قال أوليكسي جونشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يربط العقوبات المفروضة على موسكو بجهود منع اتساع نطاق الحرب، مشيرًا إلى أن العقوبات ليست جديدة وأن الموقف لم يشهد تغييرًا رغم الحزم السابقة التي فُرضت على روسيا.

وأضاف جونشارينكو، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده تريد السلام وإنهاء الحرب، مؤكدًا أن العالم بأسره لديه مصلحة في توقف القتال بسبب تداعياته التي تتجاوز حدود أوكرانيا.

وأوضح أن استمرار الحرب يؤثر على العديد من الدول، لافتًا إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأسود، وما يترتب على ذلك من أضرار تطال اقتصادات مختلفة.



وأشار عضو البرلمان الأوكراني إلى أن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار القمح، إلى جانب زيادة أسعار النفط والسلع الغذائية، ما يفرض أعباء إضافية على العديد من الدول.

وأكد جونشارينكو أن أوكرانيا مستعدة لوقف الحرب ووقف إطلاق النار فورًا، معتبرًا أن بلاده أبدت استعدادها للسلام، بينما اتهم روسيا بعدم الرغبة في إنهاء الحرب والاستمرار في عملياتها العسكرية.