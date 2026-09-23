زيلينسكي: روسيا لم تحقق أهدافها.. واستمرار الحرب يثير مخاوف بشأن سيادة الدول

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحرب الروسية على أوكرانيا لم تتوقف في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها التي أعلنتها منذ بدء العمليات العسكرية.

وقال زيلينسكي، خلال كلمته التي ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن استمرار العمليات العسكرية وتوسع القوات الروسية في السيطرة على مزيد من المدن والأراضي الأوكرانية يتناقض مع المساعي والاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب والتوصل إلى تسوية.

روسيا تظهر قلة إحترام لسيادة الدول



وتابع الرئيس الأوكراني، أن روسيا تظهر قلة إحترام لسيادة الدول في جنوب القوقاز وأيسيا الوسطى وللأسف الأشخاص في سوريا وفي افريقيا يعلمون القتلة الروس.