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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث تعزيز إمكانات المستشفى الجامعي بالخارجة وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، المقر المخصص لإنشاء المستشفى الجامعي بالخارجة، لبحث تعزيز إمكانات واحتياجات المستشفى ودعم كفاءة تشغيله، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز.

وخلال الجولة، أكدت المحافظ الانتهاء من ضم المقر القديم المخصص لسكن عمال شركة «ريجوا» لخدمة المستشفى الجامعي، تمهيداً لتسليمه لجامعة الوادي الجديد؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت القائمة ودعم احتياجات المستشفى.

كما وجّهت بتوسعة الطريق المار خلف المستشفى وإعادة تخطيط المنطقة؛ لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمترددين على المستشفى بعد دخوله الخدمة، مع دراسة أفضل البدائل الفنية لتنفيذ أعمال التوسعة ورفع كفاءة الحركة بالمنطقة المحيطة بالمستشفى.

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