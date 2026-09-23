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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الزميتي» تبدأ مهامها مديراً عاماً لمديرية الشباب والرياضة بمطروح.. و«رفاعي» في استقبالها

الرفاعى يستقبل مديرية مديرية الشباب والرياضة
الرفاعى يستقبل مديرية مديرية الشباب والرياضة
ايمن محمود

بدأت «رحاب الزميتي» مهام عملها مديراً عاماً لمديرية الشباب والرياضة بمطروح، وكان في استقبالها الدكتور «وليد عبد العزيز رفاعي»، مدير عام المديرية سابقاً، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية حالياً، وذلك في مستهل مباشرة مهامها الجديدة.

 العمل بروح الفريق

ورحب الدكتور «وليد رفاعي» ب«رحاب الزميتي» داخل مقر المديرية، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والتعاون بين جميع العاملين، بما يسهم في استكمال جهود العمل بقطاعي الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

ومن جانبها، أعربت رحاب الزميتي عن خالص تقديرها للدكتور «وليد رفاعي»، مشيدة بما قدمه خلال فترة توليه مسئولية المديرية، ومتمنية له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة مديراً عاماً لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتقدمت «الزميتي» بخالص الشكر والتقدير لـ «جوهر نبيل» وزير الشباب والرياضة، على ثقته وقراره بتكليفها بتولي مسئولية مديرية الشباب والرياضة بمطروح، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل مسئولية كبيرة تدفعها إلى بذل المزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة.

كما أعربت عن خالص تقديرها للواء الدكتور «محمد الزملوط» محافظ مطروح، لما يقدمه من دعم واهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدة حرصها على التعاون والتنسيق مع المحافظة بما يخدم شباب وأبناء مطروح.

وأكدت «الزميتي» حرصها على العمل بروح الفريق والتعاون مع جميع العاملين بالمديرية، والاستفادة من الخبرات الموجودة، بما يسهم في تطوير الأداء ومواصلة العمل لخدمة قطاعي الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

ويأتي اللقاء في إطار بدء «الزميتي» مهام عملها مديراً عاماً لمديرية الشباب والرياضة بمطروح، والتأكيد على استمرار التواصل والتعاون بين قيادات المديرية والعاملين، بما يدعم العمل خلال المرحلة المقبلة ويخدم شباب وأبناء المحافظة.

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