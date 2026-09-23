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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتابع الاستعدادات النهائية لكلية العلوم للبنين بمطروح

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري خلال تفقد الكلية
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري خلال تفقد الكلية
ايمن محمود

استقبلت كلية البنات الأزهرية بمطروح، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، في زيارة تفقدية للكلية، بحضور الدكتور وليد خليفة، عميد كلية البنات الأزهرية بمطروح، وعدد من قيادات الكلية، وذلك للوقوف على احتياجات الكلية ومتابعة سير العمل بها، إلى جانب بحث الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بكلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح.

الوقوف على احتياجات الكلية 

وأكد الدكتور رمضان الصاوي أن الزيارة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية لكلياتها، والوقوف على احتياجاتها، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تولي اهتمامًا كبيرًا بكليتيها في محافظة مطروح، وتحرص على دعم منظومة التعليم الأزهري بالمحافظة، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف العلمية والدعوية والمجتمعية.

التوسع في منظومة التعليم الأزهري 

وأشار نائب رئيس الجامعة للوجه البحري إلى حرص فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر واهتمامه بمحافظة مطروح وأبنائها، ودعمه المستمر للتوسع في منظومة التعليم الأزهري الجامعي بالمحافظة، مؤكدًا أن انطلاق كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح يأتي في إطار هذا الاهتمام، ويمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص التعليم الجامعي الأزهري لأبناء المحافظة، بما يتيح لهم مواصلة دراستهم داخل محافظتهم، ويعزز من حضور جامعة الأزهر ورسالتها في المحافظات الحدودية.

وشهدت الزيارة مناقشة عدد من الملفات المتعلقة باحتياجات كلية البنات الأزهرية بمطروح، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال واستعدادات، إلى جانب الوقوف على الموقف النهائي للتجهيزات الخاصة بكلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح، التي تم إدراجها ضمن تنسيق القبول لهذا العام، تمهيدًا لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها، حيث تضم الكلية ثلاث شعب دراسية هي: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية.

وأوضح الدكتور وليد خليفة أن زيارة نائب رئيس الجامعة والوفد المرافق تمثل دعمًا كبيرًا لكليات جامعة الأزهر بمطروح، وتعكس اهتمام قيادة الجامعة بمتابعة احتياجاتها على أرض الواقع، مؤكدًا أن إدارة الكلية تعمل بصورة مستمرة على استكمال متطلبات العملية التعليمية والإدارية، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يخدم طلاب وطالبات الأزهر بالمحافظة.

وأعرب وليد خليفة عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولفضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وللأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وللسادة أعضاء الوفد المرافق له، لما يولونه من اهتمام ودعم لمحافظة مطروح وكليات جامعة الأزهر بها، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة أبناء المحافظة.

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