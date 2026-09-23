صحة مطروح تنظم 2 قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمدن النجيلة ومرسي مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية ومديرية التضامن بمطروح عدد 2 قافلة طبية مجانية فى عدد من التخصصات الطبية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح .

مقر القوافل الطبية

ومن المقرر ان يكون مقر القافلة بوحدة النجيلة القبلية التابعة لإدارة النجيلة الصحية وذلك يوم الخميس 24 سبتمبر ، ووحدة السادات الصحية التابعة لإدارة مطروح الصحية وذلك يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026

تقدم القافلة الطبية خدمات الكشف الطبي فى تخصصات الباطنة والأنف والأذن ، و الرمد ، والعظام ، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان .

ووجة محافظ مطروح بضرورة الاستعداد الجيد لاعمال القافلة والنشر على اوسع نطاق لضمان استفادة اكبر عدد من المواطنين مع ازالة اى عقبات امام القافلة .