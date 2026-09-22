21 سلعة مخفضة.. محافظ مطروح يتفقد منافذ مبادرة خفض الأسعار

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، منافذ مبادرة بيع السلع المخفضة وفرع المجمعات الاستهلاكية «دلتا ماركت»، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والدكتور حسين السنيني السكرتير العام، والعميد إيهاب نافع السكرتير المساعد، والمهندس عادل الهابط وكيل وزارة التموين، واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسى مطروح؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية للمواطنين،.

توفير 21سلعة مخفضة

حيث تابع المحافظ توافر 21 سلعة مخفضة بالكميات المناسبة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووجّه محافظ مطروح بالتوسع في إقامة منافذ المبادرة بمختلف مدن المحافظة، مع تولي رؤساء المدن الإشراف المباشر عليها وضمان انتظام توافر السلع والكميات، والتوسع في وصول المبادرة إلى القرى والمناطق الأكثر كثافة سكانية، مؤكدًا أهمية تكثيف التعريف بالمبادرة وإعلام المواطنين بالسلع المطروحة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين

طرح لحوم

كما وجّه بالتنسيق لطرح لحوم طازجة مذبوحة داخل مطروح بأسعار مخفضة، دعمًا للمواطنين وتيسيرًا عليهم.

كما تفقد المحافظ سوق مطروح العمومي، لمتابعة جودة السلع والخضروات المعروضة، والتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار، موجّهًا بفتح منفذين لمديرية التموين داخل السوق لطرح سلع مبادرة خفض الأسعار، بما يعزز توافر السلع ويتيح خيارات بأسعار مناسبة للمواطنين.