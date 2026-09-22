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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط معدات بناء تعمل بدون ترخيص أثناء إنشاء الطابق العاشر بمطروح

مخالفة مبانى
مخالفة مبانى
ايمن محمود

 أعلن اللواء محمــــــد رجــــــب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ، ضبـــط معـــــدات وأدوات بناء تعمـــل بدون ترخيـص  خلال إنشاء وصب للدور العاشر بمنطقة السنوسية في ساعة متأخرة بمشاركة إدارة الاشغالات  وشرطــــة النجـــــدة  وقسم شرطة المرافق.

ضبط مخالفات بناء 

وأضاف: تم التحفـــظ علي معدات وأدوات البناء وتحريــــر مخالفـــة للعقـــار مناشدا المواطنين بعدم البناء المخالف  حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية .

من ناحية أخرى ، تابع محمــــــد رجــــــب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح  رفع اشغالات الطريق والحواجز أمام المحــــــــال  بميـدان السوق بوسط حــــي الشــروق بالكيلو 7 سوق مطــروح والكيلو 2 وحي الزهور بالكيلو 4 تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمــــــد الزمـــــــلوط محافظ مطروح .

واوضح رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم التحفـــــظ علــــي جميـــع الاشغــالات المخالفة مشيرا الى ضرورة  إتاحة الأرصفة للمشاة كحـق أصيل للمواطنيـــن  التنبيــــة عليهــــم بعـــــدم تكــــــرار المخالفـــة  حفاظـــا علي الشكـل الحضاري للمدينــة .

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