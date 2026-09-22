تعليم مطروح يستعد لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بالمدارس

ناقش المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح آليات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة والتي تأتي تحت شعار "معاً لبيئة خضراء.. مطروح الخضراء ومستقبل مستدام " مع إطلاق مبادرة ( ازرع شجرتي ).

تنفيذ المبادرة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انه تم الاتفاق وممثلي الجهات التنفيذية بديوان عام المحافظة ومديرية الزراعة، ومجلس المدينة، ومدير إدارة شئون البيئة ومدير إدارة التشجير وتوجيه عام التربية الزراعية. على اختيار 5 مدارس كمرحلة أولى لبدء خطة التشجير من خلال إمدادها بالشتلات مع التركيز على زراعة الأشجار كثيفة الأوراق التي تتحمل قلة المياه وتتناسب مع طبيعة المحافظة الصحراوية وتم اليوم صباحا زيارة تلك المدارس علي الطبيعة ومعاينتها من خلال لجنة التشجير بالمحافظة .

واضاف الرشيدي على أهمية توعية مسئولي المدارس والطلاب عبر منصات الأنشطة التربوية المختلفة بأهمية التشجير ودوره في تحسين البيئة المدرسية ونشر الوعي البيئي مشيراً إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها بمشاركة مجتمعية إيجابية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن مبادرة ( ازرع شجرتي ) تحمل طابعاً تربوياً مميزاً حيث سيتم تنفيذها من خلال اطلاق اسم الطالب علي كل شجرة يقوم زراعتها ويتولى رعايتها بالري المنتظم تحت إشراف مشرفي التربية الزراعية بالمدرسة مشيرا أن ذلك يأتي أيضا في ضوء تعزيز قيم الانتماء والمسئولية والحفاظ على البيئة لدى أبنائنا الطلاب.

واشار وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص على المساهمة الفعالة في المبادرات القومية التي تهدف إلى بناء مستقبل أخضر ومستدام والتي يتم تنفيذها في ضوء تكليفات السيد الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء المحافظ.