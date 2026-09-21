مرسي مطروح تطلق حملة للتشجير وتوجه شئون البيئة بتحرير محاضر لقاطعي الأشجار

أطلق مركز ومدينة مرسي مطروح حملة بعنوان " شجرتك .. بصمتك " لتشجيع المواطنين علي زراعة الاشجار والتوسع في المساحات الخضراء ، بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة « 100 مليون شجرة » لزيادة الرقعة الخضراء في المدن ، وصولًا إلى المستهدف وتعزيز جودة الحياة ودعم الهوية الخضراء تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح.

وأشار اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح الي تعليمات وزارة التنمية المحلية والبيئة، بإصدار توجيهات مشددة للجهات التنفيذية بالمحافظات لحماية الأشجار وضمان استدامتها، في إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، بما يسهم في ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة وتحويل الحفاظ على المساحات الخضراء إلى ممارسة مجتمعية يشارك فيها الجميع.

حظر قطع الأشجار

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي حظر الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من معالي الوزير المحافظ ، واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة بموجب خطاب رسمي يوضح المبررات والوسائل المتبعة وكيفية التصرف في الأشجار ، والمحاضر في انتظار من يخالف التعليمات.

ووجه اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح لادارة شئون البيئة بمجلس المدينة بمتابعة ورصد حالات التعدي بكل صورها في الشوارع والميادين والحدائق العامة، وتطبيق العقوبات المقررة بالمادة 162 من قانون العقوبات على المخالفين ، بالاضافة الي تلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين وفي حال وقوع التعدي بقطع الاشجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .