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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلب مسعور يهاجم طفلة ووالدتها في شوارع الفيوم.. والأهالي يستغيثون

كلب مسعور
كلب مسعور

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، لهجوم من كلب مسعور أثناء سيرها برفقة والدتها في شارع المصرف بالقرب من مسجد العجماوي بمنطقة الشيخة شفا، في محافظة الفيوم.

حيث كانت الأم تحمل طفلتها الرضيعة وتسير بجوار ابنتها الصغيرة قبل أن يفاجئهما الكلب ويهاجمهما.

إصابة الطفلة ووالدتها

وقال عم مصطفى أحد شهود العيان من أهالي المنطقة، إن الطفلة تعرضت للعض في يدها ووجهها خلال محاولة الكلب مهاجمتها، فيما حاولت والدتها حماية ابنتها والدفاع عنها ليتعرض لها الكلب ويعضها في يدها وسط حالة من الذعر والخوف بين المتواجدين في المكان.

محاولة إنقاذ الأم وابنتها

وتجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة لإبعاد الكلب عن الأم وابنتها وتمكنوا بالعافية من إبعاده عنهما وإنقاذهما من الهجوم فيما أثار الحادث حالة من الفزع بين الأهالي بسبب انتشار الكلاب الضالة والشرسة في المنطقة.

أكثر من 30 كلبا في المنطقة

وأشار الأهالي، إلى أن المكان الذي شهد الواقعة يوجد به أكثر من 30 كلبا ما يمثل مصدر قلق وخوف للسكان وخاصة الأطفال والسيدات الذين يضطرون إلى السير في الشوارع والمناطق المحيطة بالمنطقة.

مطالب بالتدخل لحماية الاهالي

وطالب الأهالي المسؤولين ، بالتدخل الفوري والتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة والشرسة المنتشرة في الشوارع ووضع حل مناسب يحافظ على سلامة المواطنين ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع خاصة بعد تعرض طفلة ووالدتها لهجوم أثناء سيرهما في الشارع ويناشد الأهالي الجهات المختصة سرعة التحرك ومتابعة أماكن تجمع الكلاب الضالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطرها والحفاظ على سلامة الأطفال والأسر أثناء تحركهم في الشوارع.

الفيوم أخبار الفيوم كلب مسعور

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