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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: انطلاق فعاليات ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" 4 أكتوبر بنادي قارون الرياضي

محافظ الفيوم: انطلاق فعاليات ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" 4 أكتوبر بنادي قارون الرياضي
محافظ الفيوم: انطلاق فعاليات ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" 4 أكتوبر بنادي قارون الرياضي
أ ش أ

 أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، اليوم / الأحد / انطلاق فعاليات ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف"، يوم 4 أكتوبر المقبل، بنادي قارون الرياضي، بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف المجالات.

وأوضح غنيم أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود المحافظة لدعم الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة لهم، وتعزيز التواصل المباشر بين الباحثين عن العمل ومؤسسات القطاع الخاص، بما يُسهم في ربط احتياجات سوق العمل بمهارات وقدرات الشباب والخريجين، مثمنًا جهود كافة الجهات الشريكة في تنظيم الملتقى: جامعة الفيوم، ومديريات: العمل، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ونادي قارون الرياضي.

ونوه غنيم بأنه من المقرر أن يوفر الملتقى أكثر من 1600 فرصة عمل متنوعة في مختلف المجالات والتخصصات؛ بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات المختلفة للمتقدمين، فضلًا عن الوظائف الحرفية المختلفة، كما يتيح للشباب والخريجين والباحثين عن عمل، فرصة الالتقاء المباشر بممثلي الشركات وجهات التوظيف، والتعرف على شروط ومتطلبات الوظائف واحتياجات سوق العمل.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على دعم وتمكين الشباب اقتصاديا، وفتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين المحافظة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، يُسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم انطلاق فعاليات ملتقى يوم الفيوم للتوظيف نادي قارون الرياضي جهود المحافظة لدعم الشباب

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