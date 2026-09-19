الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فتاة داخل محل بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على أخرى بالضرب داخل أحد المحلات بالفيوم .

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (عاملة بمحل ملابس – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 17 سبتمبر حدثت مشادة كلامية بينها وبين كريمة خالتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيام الأخيرة بالتعدى على والدتها بالسب لخلافات عائلية بينهما تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالسب والضرب حال تواجدها بمحل عملها.

أمكن ضبط الطرفين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.