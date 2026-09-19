جامعو خردة.. الداخلية تكشف حقيقة نبش القبور بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بنبش القبور بسوهاج.





بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وهو موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا، وبسؤاله أقر بنشره مقطع الفيديو بتاريخ 17 الجارى، خشية قيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وسيدة بنبش القبور، ولدى تأكده من قيامهما بجمع القمامة قام بحذفه.

أمكن تحديدهما وضبطهما، وهما عاطل وسيدة، مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما أقرا بجمع الأكياس البلاستيك والعلب المعدنية، ونفيا قيامهما بنبش أيً من القبور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





