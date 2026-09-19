بمشاركة مرموش.. جماهير توتنهام تهرب قبل النهاية وهتافات بإقالة دي زيربي

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة توتنهام وأستون فيلا مشهدًا يعكس حجم الإحباط داخل جماهير الفريق اللندني، بعدما بدأت أعداد كبيرة من المشجعين في مغادرة المدرجات قبل صافرة النهاية، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورغم أن توتنهام نجح في تسجيل هدفين بعد ذلك وتقليص الفارق إلى 3-2، فإن المدرجات كانت قد بدأت في الفراغ، في ظل غضب الجماهير من البداية الكارثية للفريق في الدوري الإنجليزي.

ولم يتوقف غضب جماهير أستون فيلا عند مغادرة أنصار توتنهام للملعب، إذ استغلت جماهير الضيوف تفوق فريقها لتوجه هتافات ضد روبرتو دي زيربي، ورددت: «ستتم إقالتك في الصباح»، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على المدير الفني الإيطالي.

وتلقى توتنهام خسارته الثالثة في أول 5 جولات من البريميرليج، مقابل تعادلين، ليواصل بحثه عن انتصاره الأول هذا الموسم، بينما حقق أستون فيلا فوزه الأول في المسابقة.

وتأتي هذه الخسارة بعد خروج توتنهام من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول، لتزداد علامات الاستفهام حول مستقبل دي زيربي، في وقت يبحث فيه الفريق عن نقطة تحول تعيد الهدوء إلى ملعبه.