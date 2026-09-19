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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكذب صفحات الإخوان: وفاة نزيل الغربية بسبب معاناته من السكر وتضخم عضلة القلب

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

كشفت الأجهزة الأمنيةما ادعته الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية نتيجة تعرضه لإهمال طبى متعمد.

تفاصيل الواقعة 
 

وبالفحص تبين عدم صحة هذه الإدعاءات ، والنزيل المذكور محبوس إعتباراً من أول سبتمبر الجارى لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة عام فى إحدى القضايا، وله تاريخ مرضى لمعاناته من داء السكرى وتضخم بعضلة القلب ، وكان يتم متابعة حالته الصحية بشكل منتظم إسوةً بقرنائه وبتاريخ 16 سبتمبر الجارى شعر بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى نتيجة حالة المرضية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق .. وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات المستمرة واليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات وتزييف الحقائق وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى هذه الإدعاءات.

الأجهزة الأمنية جماعة الإخوان الإرهابية الغربية

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