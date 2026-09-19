طرح 25 ألف وحدة سكنية الأبرز .. أجندة أخبار الأحد 20 سبتمبر 2026

تبدأ إجراءات حجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 15 ألف وحدة للصندوق و10 آلاف وحدة للهيئة، مع تطبيق شروط السن والإقامة وعدم سبق الاستفادة من وحدات أو أراضٍ من الدولة.

منتخب مصر يواجه إفريقيا الوسطى في ثمن نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال مع جمهورية إفريقيا الوسطى، في ثمن نهائي بطولة إفريقيا المقامة في تونس والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على جامبيا والمغرب.

أبرز مباريات الدوري الإنجليزي

تقام 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي بورنموث مع ليفربول، وليدز يونايتد مع كريستال بالاس، ومانشستر سيتي مع سندرلاند، في الرابعة مساءً، بينما يواجه فولهام فريق مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءً.

منتدى الابتكار والاستثمار العربي

تتواصل فعاليات اليوم الثاني من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، بدءًا من العاشرة صباحًا، وتتضمن ملتقى للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي يناقش حوكمة البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب لقاءات ثنائية بين رواد الأعمال والمستثمرين، وتختتم الفعاليات في السادسة والنصف مساءً.

انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «دورة الفنان محمد سعد»

تنطلق فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «دورة الفنان محمد سعد»، على مسارح الإسكندرية، بمشاركة عروض مصرية وعربية وأجنبية، بفعاليات على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، تبدأ بالسجادة الحمراء في السابعة مساءً، يليها حفل افتتاح المهرجان في الثامنة مساءً،ويقدم حفل الافتتاح الفنانة الفلسطينية أميرة حبش والفنان المصري مازن شوكة.

انطلاق مهرجان الأردن الدولي للأفلام

تنطلق فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام، على مسارح المركز الثقافي الملكي، بمشاركة وزارة الثقافة ومديرية المسرح والفنون بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، ويستمر المهرجان حتى 24 سبتمبر

عرض «الوصول» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يقدم فريق VEGA TEAM من مصر عرض «الوصول» (Arrival)، على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي، في العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «دورة الفنان محمد سعد».

انطلاق الفوج الثالث من رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة

تنطلق وزارة الشباب والرياضة بالفوج الثالث من رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة، بمشاركة شباب محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، حيث يبدأ التجمع أمام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظتين للتحرك إلى الغردقة، ضمن رحلة تستمر 5 أيام و4 ليالٍ وتشمل الإقامة والإعاشة والزيارات السياحية.

دار الأوبرا تحتفي بأعمال محمد عبد الوهاب

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً، ويتضمن نخبة من مؤلفاته الغنائية بأصوات عدد من المطربين.

«شجرة اللبان» و«هاملت» في مهرجان ظفار الدولي للمسرح

يشهد مهرجان ظفار الدولي للمسرح عرض المسرحية العُمانية «شجرة اللبان» في السادسة مساءً على مسرح أوبار، ضمن مسابقة «مسرح النخبة»، يعقبه العرض التركي «هاملت» في الثامنة مساءً على مسرح مركز السلطان قابوس الثقافي، ضمن مسابقة «العروض الكبرى».

«I Gerontokori – The Spinster» في مهرجان لبنان المسرحي الدولي

يشهد المسرح الوطني اللبناني في بيروت «الكوليزية الحمراء» عرض المسرحية اليونانية «I Gerontokori – The Spinster»، في السادسة مساءً، ضمن عروض مهرجان لبنان المسرحي الدولي.

«FIORE» الإيطالية في مهرجان لبنان المسرحي الدولي

يقدم العرض الإيطالي «FIORE» في السابعة مساءً على المسرح الوطني اللبناني في بيروت «الكوليزية الحمراء»، ضمن العروض المشاركة في مهرجان لبنان المسرحي الدولي.

«اهمس في أذني السليمة» ضمن مهرجان لبنان المسرحي الدولي

يقدم العراق مسرحية «اهمس في أذني السليمة»، من إعداد وإخراج د. محمد حسين حبيب، في الثامنة مساءً على المسرح الوطني اللبناني في بيروت «الكوليزية الحمراء»، ضمن عروض مهرجان لبنان المسرحي الدولي.

ورشة «فن التهريج» في مهرجان لبنان المسرحي الدولي

تقام ورشة «فن التهريج» بإشراف الفنان الإيطالي نيكولا ميشيل، من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، على المسرح الوطني اللبناني في بيروت «الكوليزية الحمراء»، ضمن فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي.

ندوة «اكتب إشارتك» ضمن ملتقى أولادنا 2026

تقام ندوة «اكتب إشارتك» للصم ومترجمي الإشارة، في الثانية عشرة ظهرًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة أ. نادية عبد الله، وتتناول أهمية لغة الإشارة ودور مترجميها في تعزيز التواصل والدمج وإتاحة المشاركة للجميع.

ندوة الإسعافات الأولية ضمن ملتقى أولادنا 2026

تقام ندوة الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، في الثانية ظهرًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن تدريبًا توعويًا للأطفال والشباب على أساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التصرف السليم في المواقف الطارئة.

انطلاق برنامج التثقيف المالي بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تنطلق فعاليات برنامج التثقيف المالي بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، على مسرح الجامعة، من التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ويتناول إعداد الموازنات الشخصية، وترتيب الأولويات، والادخار، والخدمات المصرفية، والاستخدام الواعي للبطاقات والتعامل الرشيد مع الأموال.

ندوة «غدًا.. كيف نبني جيلًا يقود المستقبل؟» بقصر الأمير طاز

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز ندوة «غدًا.. كيف نبني جيلًا يقود المستقبل ولا ينتظره؟»، في السابعة والنصف مساءً، بمشاركة خبراء في التربية وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والإعلام، وتناقش دور الأسرة والتعليم ومهارات المستقبل وكيفية إعداد الشباب للقيادة.

صالون أحمد عبد المعطي حجازي يستعيد تجربة سيد حجاب

يستضيف بيت الشعر العربي، بمركز إبداع بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، صالون أحمد عبد المعطي حجازي بعنوان «سيد حجاب.. صوت العامية الفصيح»، في الثامنة مساءً، ويتضمن قراءات نقدية وشعرية وأداءً غنائيًا يستعيد تجربة الشاعر سيد حجاب وأثرها في الوجدان الثقافي والفني المصري.

الاحتفال بذكرى فايزة أحمد في مركز إبداع قبة الغوري

يحيي قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، ذكرى رحيل كروان الشرق فايزة أحمد، في السابعة مساء بمركز إبداع قبة الغوري، ويتضمن الحفل لقاء مع الفنان أركان فؤاد والفنان اللبناني مروان عبود والفنان اليمني محمد الشبيلي، إلى جانب مشاركة فرقة "الفن الأصيل" التي تقدم باقة من أشهر أغاني فايزة أحمد، ومنها أعمال لحنها الموسيقار فريد الأطرش.

«الوصلة» في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي حفل فرقة "الوصلة" في الثامنة مساء بقاعة النهر، وتقدم الفرقة أول أعمالها الأصلية "يا براح»"، إلى جانب مختارات من تترات المسلسلات والأفلام وباقة من الأغاني الطربية.

حفل عازف البيانو الأسباني توني كوستا في الجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة في الواحدة ظهرا، حفل عازف البيانو الأسباني توني كوستا بعنوان "Al Andalus Reloaded"، على مسرح ملك جبر للفنون بحرم الجامعة.

«ليالي سينوليو السينمائية» في مكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات سينما الأحد، برنامج «ليالي سينوليو السينمائية»، الذي يتضمن عرض مجموعة من الأفلام القصيرة يعقبه نقاش مفتوح مع المخرج الإماراتي نواف الجناحي، في السابعة مساءً، والدخول مجانًا مع أولوية للمسجلين مسبقًا.

«حدوتة ماتخوفش» على مسرح مكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة الإسكندرية، بمركز المؤتمرات على المسرح الصغير، عرضًا مسرحيًا للأطفال بعنوان «حدوتة ماتخوفش»، من تأليف وأشعار أمار مصطفى، وموسيقى وألحان محمد حسني، وإخراج محمد الإكيابي، في السابعة مساءً.

كرنفال جوانا الفني التاسع بمسرح ساقية جوانا

يقدم كورال أطفال جوانا، بقيادة المايسترو بيشوي يوسف، حفلًا ضمن مشروع تخرج مدرسة جوانا للفنون، على مسرح ساقية جوانا بجمعية الشبان المسيحية في الأزاريطة، في السابعة مساءً.

العرض المسرحي «A Number» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي بوسط البلد، في الثامنة مساءً، العرض المسرحي «A Number» للكاتبة البريطانية كاريل تشرشل، في دراما سيكولوجية تتناول أعماق النفس البشرية.

المسرحية الكوميدية «ابن الأصول» على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي عرض مسرحية «ابن الأصول» على مسرح ميامي بوسط البلد، في الثامنة والنصف مساءً، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين.

«سجن اختياري» على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة، في السابعة مساءً، العرض المسرحي «سجن اختياري»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وتأليف محمود جمال الحديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

«رشيد.. ذكرى الكفاح الوطني» في نقابة المعلمين

تستضيف نقابة المعلمين برشيد لقاءً بعنوان «رشيد.. ذكرى الكفاح الوطني»، بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحيرة، بمشاركة ماجدة حسن سلام وسعد سعد عبد الغني وسامي عوض العسالة، ويدير اللقاء جابر طلبة جاد الله.

ندوة «عكس اتجاه الصخب» في الإسكندرية

يستضيف مركز أليكس تارجت ندوة لمناقشة رواية «عكس اتجاه الصخب» للكاتب والأديب عمرو دنقل، بمشاركة نخبة من النقاد والمبدعين، في أمسية تتناول النص الأدبي وما يتركه من أثر، وتنطلق في السابعة مساءً.

ورشة وملتقى بيت الشعر «بلاد وقصائد»

يستضيف بيت الشعر العربي ورشة وملتقى «بلاد وقصائد»، ضمن فعاليات بيت الشعر، في السادسة مساءً.

معرض «نوستالجيا» التشكيلي في جاليري بيكاسو

تتواصل فعاليات معرض «نوستالجيا» للفنان التشكيلي جمال مليكة، بجاليري «بيكاسو» في الزمالك، والذي يفتح نافذة دافئة على روح القاهرة الأصيلة.

معرض «فولكلاكرا» التشكيلي

تتواصل فعاليات معرض «فولكلاكرا» للفنان التشكيلي نور الجلالي، بجاليري مصر بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض «حديقة البهجة» في جاليري بيكاسو

يواصل جاليري بيكاسو بالزمالك استضافة معرض «حديقة البهجة» للفنانة سيسيليا فينج، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدم رؤى وتجارب متنوعة في عالم الفن التشكيلي، ويستقبل المعرض زواره ضمن فعاليات الجاليري.

معرض «تجارة الأحلام» وأعمال فنية بجاليري الزمالك

يواصل Zamalek Art Gallery استضافة معرض «تجارة الأحلام – قرن من الإعلانات المطبوعة في مصر»، المستوحى من كتاب بهية شهاب، ويستعرض تطور الإعلان المطبوع في مصر من 1880 إلى 1980 من خلال أكثر من 350 إعلانًا منشورًا في الصحف والمجلات المصرية.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض «الذين نحملهم» للفنانة أميرة أيوب بجاليري "Art Talks"

يواصل جاليري "Art Talks" عرض المعرض الفردي الأول للفنانة أميرة أيوب، بعنوان "The Ones We Carry"، ويضم مجموعة من أعمالها الجديدة التي تتناول العلاقة بين الفرد والجماعة، والهشاشة والصمود، والرعاية والانتماء، من خلال شخوص وأطفال ونساء في عوالم تجمع بين الذاكرة والحلم.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

تسليم أراضي «بيت الوطن» بمدينة السادات

يبدأ جهاز تنمية مدينة السادات تسليم قطع أراضي الحي المميز بمشروع «بيت الوطن» بالمرحلتين العاشرة والحادية عشرة التكميلية، وتشمل أعمال التسليم المنطقة D للقطع من 27 إلى 72، وفق الجدول المحدد من الجهاز.

ختام المعرض الدولي الثالث لـ«محو الأمية البصرية» بجاليري ضي

يختتم جاليري ضي بالمهندسين فعاليات المعرض الدولي الثالث لـ«محو الأمية البصرية»، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والأدباء، وتقديم أعمال وتجارب فنية وأدبية متنوعة.