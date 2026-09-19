3 أكتوبر.. الحكم على 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، حجز الحكم على 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر في القضية رقم 282 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 580 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 5 يناير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل المتهمين لتلك الجماعة، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات عبر تطبيق تليجرام، ووجه للمتهم حيازة سلاح آلي، ووجه للمتهم الرابع حيازة بندقية خرطوش، ووجه الثاني تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.