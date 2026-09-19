أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في بدر.. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في بدر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 4992 لسنة 2026 جنايات بدر، المقيدة برقم 5661 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا العامة قيام المتهم «صالح .أ» بالانضمام جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.