حملة بالإسكندرية تضبط لحوم وكبدة غير صالحة وتحرر محضرًا لأحد الهايبرات

قاد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه الدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، حملة تموينية مسائية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلعية، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين.

تفاصيل الحملة

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لأحد الهايبرات، بعد ضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية المعروضة دون بيانات أو تواريخ صلاحية، إلى جانب وجود بعض الأصناف التي طرأت عليها تغيرات في خواصها، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملة من ضبط 100 كجم من اللحوم المفرومة دون بيانات أو تاريخ صلاحية، و16 كجم من اللحوم البقرية بها تغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 28 كجم من الكبدة دون بيانات، و7 كجم من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك، والتي ظهرت عليها علامات التلف والتعفن وانبعثت منها روائح كريهة.

كما جرى ضبط وإعدام كمية من البلوبيف السائب والجبن التركي المبشور، لعدم وجود بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، والتصدي لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.