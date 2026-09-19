مقتل شاب أمام منزله في العامرية بغرب الإسكندرية

لقي شاب مصرعه بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، إثر اعتداء تعرض له أمام محل سكنه، على خلفية خلاف نشب بينه وبين عدد من الأشخاص، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الحادث

وتعود الواقعة إلى نشوب خلاف بين المجني عليه وآخرين، قبل أن تتجدد الخلافات مرة أخرى أمام منزل الشاب، ليتطور الأمر إلى اعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

وفور وقوع الحادث، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة شاب في ظروف مرتبطة بخلاف مع آخرين، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وجرى فحص موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل الجثمان

وجرى نقل جثمان الشاب إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث، من خلال الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص تفاصيل الخلاف الذي سبق الواقعة، إلى جانب تحديد المسؤولين عن الاعتداء.

الإجراءات القانونية

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات لكشف كافة تفاصيل الحادث وملابساته، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال من تثبت مسؤوليته.