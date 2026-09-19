دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 19-9-2026 على مستوى السوق الرسمية لليوم الثاني علي التوالي.

الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في مواجهة الجنيه، استقراراً على مستوى البنوك المصرية دون تغيير منذ آخر يوم عمل للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في ميد بنك .

وسجل ثاني اقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

ووصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 51.87 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في البنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، البركة".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.1 جنيه للشراء و52.2 جنيه للبيع في بنوك "نكست، العربي الإفريقي الدول، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي"

أعلى سعر دولار

وبلغ أعلى سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع في بنك سايب.