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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد MSNOW.. ترامب يمنع مراسلي CNN من دخول البيت الأبيض و إلغاء تصاريحهم

البيت الابيض
البيت الابيض
فرناس حفظي

مُنع عدد من مراسلي شبكة CNN من دخول البيت الأبيض، في خطوة جاءت بعد ساعات من بدء تطبيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع صحفيي شبكتي CNN وMSNOW وموقع Politico من دخول مقر الرئاسة الأمريكية. 

ويأتي الإجراء بعد إعلان ترامب، الجمعة، حظر دخول المؤسسات الإعلامية الثلاث إلى البيت الأبيض، مبررًا قراره باتهامها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة»، ولم يقدم ترامب أمثلة محددة على التقارير التي استند إليها في قراره. 

وبحسب ما أفادت به CNN، أُبلغت مراسلتها في البيت الأبيض بيتسي كلاين بإلغاء تصريح دخولها، فيما امتد الإجراء إلى صحفيين آخرين من الشبكة.

الخدمة السرية تصادر اعتماد المراسلين 

وكانت مراسلو MSNOW قد مُنعوا أيضًا من دخول البيت الأبيض في وقت سابق، بعدما صادرت عناصر من جهاز الخدمة السرية بطاقات اعتماد أحد مراسلي الشبكة ومصورها عند محاولتهما دخول مقر الرئاسة. 

وأكدت المؤسسات الإعلامية المتضررة تمسكها بحقها في مواصلة تغطية البيت الأبيض، فيما أعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي. 

ويأتي التصعيد في ظل خلاف متواصل بين إدارة ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن التغطية الصحفية لأداء الإدارة وسياساتها، وسط جدل قانوني حول حدود سلطة البيت الأبيض في تقييد وصول وسائل الإعلام إلى مقراته وفعالياته. 

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر الرئاسة الأمريكية ترامب

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